Голова МЗС Польщі Сікорський: РФ пристосовується до "червоних ліній", які оголошує Україна та союзники

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Відповідаючи на запитання про те, чи припустимо для України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії, він сказав: "Росіяни б’ють по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує".

"Завжди оголошуючи, що таке наша власна червона лінія, це лише заохочує Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, які постійно змінюються", - наголосив голова польської дипломатії.

Він скептично поставився до погроз Росії застосувати ядерну зброю, сказавши: "Американці сказали росіянам, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх".

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На думку Сікорського, це реальна загроза.

"Крім того, китайці та індійці зачитали Росію бунт. І це не дитяча гра, тому що якби це табу також було порушено, як табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія та Корея стануть ядерними, і, мабуть, вони цього не хочуть", - прокоментував голова МЗС Польщі Сікорський.