Кремль продовжує залякувати світ ядерною зброєю: ISW назвав мету РФ
Кремль продовжує приурочувати своє бряцання ядерною зброєю до основних політичних дискусій на Заході. Так, РФ намагається вплинути на іноземних посадовців
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що російські випробування ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує бряцання ядерною зброєю, щоб вплинути на західних осіб, які приймають рішення.
"Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, яка спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вживав дій, вигідні Росії", - йдеться у повідомленні.
ISW вважає, що політика США та Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, серйозно ставить під загрозу здатність України захищатися від поточних наступальних операцій Росії на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вести наступ.
- 21 травня стало відомо, що у південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки й застосування тактичної ядерної зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.86Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе