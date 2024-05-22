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Війна з Росією: хроніка
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Кремль продовжує залякувати світ ядерною зброєю: ISW назвав мету РФ

22 травня, 2024 середа
06:32
Війна з Росією Путін

Кремль продовжує приурочувати своє бряцання ядерною зброєю до основних політичних дискусій на Заході. Так, РФ намагається вплинути на іноземних посадовців

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські випробування ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує бряцання ядерною зброєю, щоб вплинути на західних осіб, які приймають рішення.

"Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, яка спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вживав дій, вигідні Росії", - йдеться у повідомленні.

ISW вважає, що політика США та Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, серйозно ставить під загрозу здатність України захищатися від поточних наступальних операцій Росії на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вести наступ.

  • 21 травня стало відомо, що у південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки й застосування тактичної ядерної зброї.

Теги:
Росія
російська армія
ядерна зброя
США
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