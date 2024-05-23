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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

РФ вже два роки відпрацьовує завдавання ядерних ударів по Україні, - аналітик Їжак

23 травня, 2024 четвер
11:44
Війна з Росією імітація ядерного вибуху

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак пояснив, що ворог з початку повномасштабного вторгнення відпрацьовує завдавання ядерних ударів по нашій країні

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є погана й хороша новина. Погана те, що росіяни починаючи з перших ударів повномасштабного нападу відпрацьовують у тому числі завдавання тактичних ядерних ударів. А добра новина у тому, що це не є ядерними навчаннями у тому розумінні, як це було б насправді. Тут важливо розуміти, є носії подвійного призначення бойові системи для яких можуть існувати ядерні боєприпаси, такі системи можуть бути від артилерії до авіабомби, багато чого може бути. Кожного разу, коли летить ракета Х-105, Х-555, Х-59, калібри іскандери, щоразу, коли підіймаються літаки Су-24, Су-34 теоретично вони можуть нести ядерну зброю, теоретично", - пояснив Їжак.

За його словами, у будь-якому такому ударі, який Росія завдає, може бути елемент планування удару боєприпасу з ядерною частиною.

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"Хороша новина у тому, що починаючи з закінчення холодної війни була створена міжнародна система, яка відділяє ядерну зброю, власне ядерні боєприпаси від носіїв, вони зберігаються окремо. Тому щоразу, коли наші партнери говорять, що не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару - це правда, вони не бачать ознак того, що певний центральний склад зберігання відкритий, що звідти дістали ядерні боєприпаси, що розгорнуті системи управління у ядерних військах, такого нічого немає", - наголосив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

Їжак переконаний, коли Росія заявляє про ядерні навчання - це означає, що вони імітують оснащення частини своїх носіїв ядерною зброєю.

"З того, що відомо, вони не будуть оснащувати реальною ядерною зброєю, але оснастять макетами й зараз те, що на сході від Москви, на одному з таких складів у Калуській області, Іскандер-М і Кинджал (Х-47М2, - ред.), здається, вони проводять там навчання з оснащенням ракети ядерними боєприпасами. А те, що літає і по нас стріляє, там вже два роки є елементи відпрацювання завдавання ядерних ударів, але це не означає, що є такий ризик", - підсумував він.

  • 10 травня повідомлялось, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.
  • Станом на 17 травня США не фіксували жодних ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, однак там продовжують уважно стежити за діями окупантів.  
  • 21 травня стало відомо, що у південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки й застосування тактичної ядерної зброї.
Теги:
Росія
ядерна зброя
ядерна небезпека
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