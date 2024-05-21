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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю, то інші країни не залишаться осторонь, - дипломат Чалий
Ексклюзив

Якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю, то інші країни не залишаться осторонь, - дипломат Чалий

21 травня, 2024 вiвторок
21:23
Війна з Росією імітація ядерного вибуху

Голова правління Українського кризового медіацентра, колишній Надзвичайний і Повноважний посол України Валерій Чалий попереджає про ризики ескалації ядерних загроз та закликає реагувати на дії РФ, а не слова

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я дивлюсь уважно на ці погрози не стільки з погляду сьогоднішніх заяв, скільки з погляду конкретних дій. Тобто я розумію, що без тестування наявних боєприпасів ядерної зброї, наприклад, тактичної ядерної зброї, неможливо далі рухатись. Спочатку має бути тест, який в принципі можна провести без вибуху, тут не буду вдаватись у подробиці, але є такий варіант, який американці (я так розумію) нещодавно використали", - згадав Чалий.

За його словами, росіяни дійсно можуть провести випробування ядерної зброї, однак востаннє це відбулося у 1996 році.

"Без цього рухатись далі неможливо, тому є певні кроки, які передують в діях якимось загрозам. Зараз ми знаходимося на етапі ескалації ядерних загроз, порушення системи стримування, порушення системи міжнародного правової, виходу основних гравців з договорів, виходу Росії з договору чи відкликання своєї позиції по договору про ядерні випробування та інші. Ми бачимо, що ця, на жаль, "скринька Пандори", яку вони вже відкрили, накручує швидко багато країн до ескалації й сказати, що країни не думають про це, я думаю, в тих країнах десь два десятки дуже швидко будуть готові легалізувати свій ядерний статус, як Індія, Пакистан чи Ізраїль", - розповів голова правління Українського кризового медіацентру.

Дипломат вважає, що на ядерні загрози варто реагувати лише після дій ворога.

"На моє сьогоднішнє переконання, якщо Росія перетне цю червону лінію, то наслідком стане еспланадна ескалація, якщо можна сказати, дуже різкий підйом ставок і завершення війни Росії проти України. Це точно, тому що тоді США та інші країни не зможуть бути осторонь, вони змушені будуть конвенційними озброєннями взяти участь, завдати удару, тому що далі допускати ескалації з боку Росії - вони цього не зроблять, а стратегічна ядерна зброя в США зараз набагато потужніша, ніж у Росії", - сказав він.

Чалий додав, ймовірно, РФ навіть не знає у якому стані їхні ядерні боєзаряди: "Я не вважаю, що зараз ми знаходимося прямо перед реалізацією погроз, але я можу погодитись, що все-таки ескалація в цій сфері, на жаль, відбувається".

  • 10 травня повідомлялось, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.
  • Станом на 17 травня, США не фіксували жодних ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, однак там продовжують уважно стежити за діями окупантів.  
  • 21 травня стало відомо, що у південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки й застосування тактичної ядерної зброї.
Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
ядерна війна
ядерна небезпека
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