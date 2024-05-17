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Штати в ОБСЄ: Не бачимо ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї проти України

17 травня, 2024 п'ятниця
06:55
Війна з Росією ядерна зброя росії
Зміст

США не фіксують жодних ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, однак там продовжують уважно стежити за діями окупантів

Про це повідомив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко, пише "Укрінформ".

"Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями Росії", - заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор Володимир Путін необачно брязкає "ядерною шаблею", "намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу". 

"З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства", - додав радник.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

16 березня західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.

10 травня стало відомо, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
США
Світ про Україну
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