США провели ядерні випробування у підземній лабораторії Невади
Національне управління ядерної безпеки міністерства енергетики США успішно провело субкритичні ядерні випробування у підземній лабораторії у штаті Невада
Про це повідомляє Національне управління ядерної безпеки.
"Експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у співпраці з Ліверморською національною лабораторією Лоуренса. Серію також підтримуватиме Національна лабораторія Лос-Аламосу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Штати покладаються на підкритичні експерименти для збору цінної інформації для підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок без випробувань ядерного вибуху.
Підприємство ядерної безпеки використовуватиме результати для покращення можливостей моделювання та симуляції.
"Цей експеримент пройшов, як і передбачалося, відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, який Сполучені Штати проводять з 1992 року, він не призвів до виникнення надкритичної ланцюгової реакції, що самопідтримується", - додали у повідомленні.
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