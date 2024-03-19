"Ми не повинні дозволити війні розпочатися": Пашинян заявив, що Вірменія поверне Азербайджану 4 села

Про це повідомляє Politico.

Під час візиту на кордон прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про рішення уряду провести демаркацію і делімітацію всього кордону.

Згідно з цим рішенням, Вірменії поверне райони, які входять до міжнародно визнаної території Азербайджану, але контролюються Вірменією з часів розпаду Радянського Союзу.

"Наша політика полягає в тому, що ми повинні запобігти війні - ми не повинні дозволити війні розпочатися", - заявив він, додавши, що Вірменія може зазнати нападу "до кінця тижня", якщо вона не поступиться територією.

За словами Пашиняна, села мають бути повернуті, щоб гарантувати, що Азербайджан не розпочне нового наступу.