"Ми не збавляли темпів": у Держдепі запевнили, що США не пом'якшуватимуть санкції проти Росії
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що політика його країни у питаннях санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну не змінилася
Про це він сказав на брифінгу 30 квітня.
"Можу сказати лише в загальних рисах: коли справа доходить до наших зусиль притягнути РФ до відповідальності за її порушення територіальної цілісності та суверенітету наших українських партнерів, ми не збавляли темпів зміцнення санкцій, які почали запроваджувати з лютого 2022 року, з моменту цього вторгнення", - зазначив Пател.
Він наголосив, що США продовжуватиме вживати заходів "як для того, щоб продовжувати підтримувати українських партнерів, так і задля притягнення РФ до відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів".
- Напередодні сенатори одноголосно проголосували за законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену.
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