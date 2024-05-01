"Ми не збавляли темпів": у Держдепі запевнили, що США не пом'якшуватимуть санкції проти Росії

Про це він сказав на брифінгу 30 квітня.

"Можу сказати лише в загальних рисах: коли справа доходить до наших зусиль притягнути РФ до відповідальності за її порушення територіальної цілісності та суверенітету наших українських партнерів, ми не збавляли темпів зміцнення санкцій, які почали запроваджувати з лютого 2022 року, з моменту цього вторгнення", - зазначив Пател.



Він наголосив, що США продовжуватиме вживати заходів "як для того, щоб продовжувати підтримувати українських партнерів, так і задля притягнення РФ до відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів".