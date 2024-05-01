Сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон про заборону імпорту російського урану забороняє імпорт із США через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові звільнення до січня 2028 року.

"Наше двопартійне законодавство допоможе звільнити російську військову машину, відродити американське виробництво урану та дати поштовх інвестиціям в американський ланцюжок поставок ядерного палива. Це величезна перемога", — сказав сенатор Джон Баррассо, республіканець від штату Вайомінг, який відстоював закон у Сенаті.

Законодавство, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міністерству енергетики видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану, дозволеного відповідно до експортних обмежень, встановлених антидемпінговою угодою між Міністерством торгівлі та Росією до 2027 року.

Цілком можливо, що Росія відповість односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт, що може негайно припинити поставки збагаченого урану з країни та зробити дозвіл на відмову спірним, пише Bloomberg.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.