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Сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ

1 травня, 2024 середа
05:29
Економіка АЕС

Сенатори одноголосно проголосували за законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон про заборону імпорту російського урану забороняє імпорт із США через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові звільнення до січня 2028 року. 

"Наше двопартійне законодавство допоможе звільнити російську військову машину, відродити американське виробництво урану та дати поштовх інвестиціям в американський ланцюжок поставок ядерного палива. Це величезна перемога", — сказав сенатор Джон Баррассо, республіканець від штату Вайомінг, який відстоював закон у Сенаті.

Законодавство, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міністерству енергетики видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану, дозволеного відповідно до експортних обмежень, встановлених антидемпінговою угодою між Міністерством торгівлі та Росією до 2027 року.

Цілком можливо, що Росія відповість односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт, що може негайно припинити поставки збагаченого урану з країни та зробити дозвіл на відмову спірним, пише Bloomberg.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

  • 28 червня Україна обговорила з британською компанією подальше зменшення світової залежності від ядерного палива з РФ.
  • 26 вересня народна депутатка України, екссекретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що перехід з російського ядерного палива на американське Westinghouse дасть нам можливість мати достатню генерацію електроенергії на АЕС України
  • 12 грудня повідомлялося, що Палата представників проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану до Сполучених Штатів Америки із Росії.
  • Міністерство енергетики США планує збільшити виробництво низькозбагаченого урану, аби зменшити залежність від Росії.
Теги:
Світ
Росія
російська армія
ядерна програма
санкції проти Росії
США
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