США збільшать виробництво збагаченого урану, аби знизити залежність від Росії
Міністерство енергетики США планує збільшити виробництво низькозбагаченого урану, аби зменшити залежність від Росії
Про це повідомляє Yomiuri.
Помічниця міністра з ядерної енергетичної політики Міністерства енергетики США Кетрін Хафф оголосила, що планується співпраця із Японією, Великобританією, Францією та Канадою для створення міжнародної мережі постачання, що знизить залежність від поставок з Росії.
"Росія не вагається використовувати енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і потрібен стабільний міжнародний ланцюг поставок".
За словами Хафф, проєкт коштуватиме близько 2,2 млрд доларів, щоб допомогти американським компаніям розширити свої потужності.
"20% електроенергії в Сполучених Штатах забезпечує атомна енергетика. Зараз Японія може постачати лише близько 30% власного низькозбагаченого урану, покладаючись на Росію приблизно на 20%", - йдеться у повідомленні.
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