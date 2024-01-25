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США збільшать виробництво збагаченого урану, аби знизити залежність від Росії

25 січня, 2024 четвер
07:42
Світ АЕС

Міністерство енергетики США планує збільшити виробництво низькозбагаченого урану, аби зменшити залежність від Росії

Про це повідомляє Yomiuri.

Помічниця міністра з ядерної енергетичної політики Міністерства енергетики США Кетрін Хафф оголосила, що планується співпраця із Японією, Великобританією, Францією та Канадою для створення міжнародної мережі постачання, що знизить залежність від поставок з Росії. 

"Росія не вагається використовувати енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і потрібен стабільний міжнародний ланцюг поставок".

За словами Хафф, проєкт коштуватиме близько 2,2 млрд доларів, щоб допомогти американським компаніям розширити свої потужності. 

"20% електроенергії в Сполучених Штатах забезпечує атомна енергетика. Зараз Японія може постачати лише близько 30% власного низькозбагаченого урану, покладаючись на Росію приблизно на 20%", - йдеться у повідомленні.

  • 28 червня Україна обговорила з британською компанією подальше зменшення світової залежності від ядерного палива з РФ.
  • 26 вересня народна депутатка України, екссекретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що перехід з російського ядерного палива на американське Westinghouse дасть нам можливість мати достатню генерацію електроенергії на АЕС України
  • 12 грудня повідомлялося, що Палата представників проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану до Сполучених Штатів Америки із Росії.
Теги:
Росія
Франція
Японія
Канада
Війна з Росією
Енергія
США
атомна енергетика
Велика Британiя
Економіка
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