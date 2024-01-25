США збільшать виробництво збагаченого урану, аби знизити залежність від Росії

Про це повідомляє Yomiuri.

Помічниця міністра з ядерної енергетичної політики Міністерства енергетики США Кетрін Хафф оголосила, що планується співпраця із Японією, Великобританією, Францією та Канадою для створення міжнародної мережі постачання, що знизить залежність від поставок з Росії.

"Росія не вагається використовувати енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і потрібен стабільний міжнародний ланцюг поставок".

За словами Хафф, проєкт коштуватиме близько 2,2 млрд доларів, щоб допомогти американським компаніям розширити свої потужності.

"20% електроенергії в Сполучених Штатах забезпечує атомна енергетика. Зараз Японія може постачати лише близько 30% власного низькозбагаченого урану, покладаючись на Росію приблизно на 20%", - йдеться у повідомленні.