Екснардепка вважає перехід АЕС на американське ядерне паливо фактором, який допоможе нам пройти зиму

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ще нещодавно Україна залежала від Росії, отримуючи російське ядерне паливо для виробництва електроенергії на українських атомних станціях. Тривалий час відбувався проєкт переходу з російського на американське паливо Westinghouse. Але до повномасштабного вторгнення у нас лише частина наших ядерних блоків були переведені на американське паливо, а інша частина залишалася на російському", - заначила екснардепка.

Вікторія Войціцька додала, що Україна мала певний запас російського ядерного пального. Однак з часом ми зіткнулися б ситуацією, що нам нема чим заправляти наші ядерні реактори. Тому, завдяки тісній співпраці з нашими американськими партнерами, були знайдені технічні, інженерні рішення, аби всі українські ядерні блоки перевести на американське паливо.

"І це дуже позитивна новина, особливо напередодні зими. Адже, коли йде мова про достатню генерацію електроенергії, ми дедалі стали залежними саме від наших атомних станцій, від генерацій наших ядерних реакторів. Безумовно, це величезний позитив для нас, який додає впевненості, що незважаючи ні на що, ми пройдемо цю зиму. З випробуваннями, але ми її пройдемо", - підкреслила Войціцька.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди. Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

13 вересня пресслужба Енергоатому повідомила, що у літній період було перевиконано план виробітку електроенергії на 19%: за три місяці українські атомні електростанції виробили 9,7 млрд кВт-год

14 вересня міністерство оборони Великої Британії інформувало, що Енергоатом успішно встановлює західні паливні збірки для атомних електростанцій, які генерують близько половини електроенергії в країні. Це дозволяє Україні зменшити свою залежність від російського палива







