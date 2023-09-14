Британська розвідка розповіла, як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 10 вересня НАЕК "Енергоатом" разом з американсько-японським виробником ядерного палива Westinghouse розпочали використовувати паливні збірки на двох енергоблоках Рівненської АЕС, потужністю 440 мегаватів кожен, а комплектувальні до них у перспективі виготовлятимуться в Україні.

Усі атомні електростанції України мають реактори, які побудували ще за радянських часів, і до лютого 2022 року наша країна отримувала ядерне паливо виключно з Росії. Після початку повномасштабної війни Україна прискорила свої плани щодо диверсифікації свого постачання.

"З огляду на те, що атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх Енергоатому в постачаннях та установці західного палива є головним напрямком у довгостроковому відокремленні України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшився", - йдеться в заяві.