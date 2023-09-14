Британська розвідка розповіла, як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки
Енергоатом успішно встановлює західні паливні збірки для атомних електростанцій, які генерують близько половини електроенергії в країні. Це дозволяє Україні зменшити свою залежність від російського палива
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
У відомстві нагадали, що 10 вересня НАЕК "Енергоатом" разом з американсько-японським виробником ядерного палива Westinghouse розпочали використовувати паливні збірки на двох енергоблоках Рівненської АЕС, потужністю 440 мегаватів кожен, а комплектувальні до них у перспективі виготовлятимуться в Україні.
Усі атомні електростанції України мають реактори, які побудували ще за радянських часів, і до лютого 2022 року наша країна отримувала ядерне паливо виключно з Росії. Після початку повномасштабної війни Україна прискорила свої плани щодо диверсифікації свого постачання.
"З огляду на те, що атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх Енергоатому в постачаннях та установці західного палива є головним напрямком у довгостроковому відокремленні України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшився", - йдеться в заяві.
- 18 липня на Рівненській АЕС запрацював ще один енергоблок. Станція додала в потужності на 1000 МВт. Енергоблок №3 перебував в ремонті з 16 травня по 17 липня. Таким чином нині працюють всі 4 енергоблоки Рівненської АЕС. Загальна електрична потужність РАЕС сьогодні становить 2686 МВт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.35
- EUR Купівля 40.41Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе