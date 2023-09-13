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Енергоатом влітку перевиконав план виробітку електроенергії на 19%

13 вересня, 2023 середа
15:59
Суспільство Енергоатом

У літній період Енергоатом перевиконав план виробітку електроенергії на 19%: за три місяці українські атомні електростанції виробили 9,7 млрд кВт-год

Про це інформує пресслужба компанії. 

"Загалом у літній період 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" виробило 9,7 млрд кВт-год, у результаті чого перевиконало прогнозне вироблення електроенергії атомними станціями на понад 1,5 млрд кВт-год", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що перевиконання плану дозволило достатньою мірою покривати потреби споживачів і дозволило уникнути дефіциту електроенергії. Це відбулось попри зменшення виробництва внаслідок ремонтної кампанії. 

"Загалом від початку року Енергоатомом вироблено на 4,2 млрд кВт-год електроенергії більше встановленого завданням", - додали у компанії. 

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди. Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

Економіка
Україна
Енергія
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