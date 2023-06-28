Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У перемовинах узяли участь очільник відомства Герман Галущенко, генеральний директор Urenco Борис Шухт і комерційний директор Лоран Оде.

"Сторони обговорили питання подальшої співпраці Urenco і НАЕК "Енергоатом" щодо постачання ядерного палива, зокрема зменшення залежності від Росії", - розповіли в Міненерго.

"НАЕК "Енергоатом" та Urenco уклали перший контракт у 2009 році для постачання збагаченого урану в рамках реалізації Програми кваліфікації ядерного палива виробництва Westinghouse для України. Наразі постачання ядерних матеріалів – збагаченого уранового продукту (ЗУП) та гексафториду природного урану (UF6) – здійснюється за двома контрактами, що були укладені у 2019 та 2021 роках відповідно", - додали там.

Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням розширення фінансування.

Галущенко наголосив, що з огляду на звірства росіян в Україні світ мусить застосувати санкції щодо ядерної галузі держави-терориста і знайти заміну російському ядерному паливу.