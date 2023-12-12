Палата представників конгресу США підтримала заборону імпорту урану із Росії
Палата представників проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану до Сполучених Штатів Америки із Росії
Про це повідомляє The Hill.
Закон передбачає введення заборони на ввезення низькозбагаченого урану через 90 днів після набуття ним чинності. Зазначається, що для вступу обмеження на імпорт відповідний законопроєкт ще має схвалити Сенат США та президент Джо Байден.
Законопроєкт було внесено до Палати представників 7 грудня. Передбачалося, що він має бути розглянутий у рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.
У законі допускається скасування заборони на ввезення урану, якщо відсутні інші джерела для підтримки роботи ядерних реакторів на території країни. Міністерство енергетики США також може за погодженням із держсекретарем та міністром фінансів видати дозвіл на імпорт. Закон передбачає дію заборони на ввезення до кінця 2040 року.
Зазначається, що більшість урану, який використовується на АЕС у США, імпортується. На уран із РФ раніше припадало близько 12% обсягів ринку.
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