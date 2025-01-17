Готовий битись в Україні: чемпіон WBC кинув виклик Усику

Про це повідомляє "Трибуна".

"Так, я провів би бій з Усиком – він побив того самого хлопця. Він є обличчям боксу зараз, тому на сто відсотків я б провів з ним поєдинок. Він може робити те, що хоче", - каже Кевін Лерена.

Південноафриканський боксер, який виступає у бріджервейті (від 91 до 102 кг), веде переговори стосовно бою в Україні. Лерена володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) і має побитись проти володаря титулу WBC Silver Сергія Радченка.

"Я мав би захищати свій титул в Україні в лютому, але дата змінилася на кінець березня, що може не відповідати іншим можливим планам через інші пропозиції, але бій з Усиком мені ніколи не пропонували", – сказав Лерена.