Готовий битись в Україні: чемпіон WBC кинув виклик Усику
Чемпіон WBC у бріджервейті Кевін Лерена заявив, що хоче провести бій з українським боксером Олександром Усиком
Про це повідомляє "Трибуна".
"Так, я провів би бій з Усиком – він побив того самого хлопця. Він є обличчям боксу зараз, тому на сто відсотків я б провів з ним поєдинок. Він може робити те, що хоче", - каже Кевін Лерена.
Південноафриканський боксер, який виступає у бріджервейті (від 91 до 102 кг), веде переговори стосовно бою в Україні. Лерена володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) і має побитись проти володаря титулу WBC Silver Сергія Радченка.
"Я мав би захищати свій титул в Україні в лютому, але дата змінилася на кінець березня, що може не відповідати іншим можливим планам через інші пропозиції, але бій з Усиком мені ніколи не пропонували", – сказав Лерена.
- У 2023 році Олександр Усик зізнавався, що після закінчення війни планує провести бій у Києві.
- У грудні 2024-го в Ер-Ріяді український боксер переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе