Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим

Про це повідомляє TNT Sports Boxing.

"Зараз ми не можемо цього зробити, тому що в нашій країні йде війна. Але після нашої перемоги я обов’язково організую поєдинок на "Олімпійському" в Києві для того, щоб порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийде на стадіон", - пообіцяв Олександр Усик.

За словами Усика, він має велику вдячність до хлопців, які захищають Україну.

"Коли я з ними спілкуюсь телефоном, я бачу їхні обличчя, бачу їхню посмішку, бачу їхні емоції, коли вони кричать: «Так, перемога!» Це їх теж частина. Знаєте, коли я боксую, то виграє вся моя країна, всі ті, хто за мене вболіває", - сказав український чемпіон.

Бій Усик - Ф'юрі

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів.

За новими домовленостями, українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.