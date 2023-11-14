Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим

Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим

14 листопада, 2023 вiвторок
23:55
Спорт Олександр Усик

Чемпіон WBO, WBA та IBF Олександр Усик розповів, що після закінчення війни планує провести бій у Києві

Про це повідомляє TNT Sports Boxing.

"Зараз ми не можемо цього зробити, тому що в нашій країні йде війна. Але після нашої перемоги я обов’язково організую поєдинок на "Олімпійському" в Києві для того, щоб порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийде на стадіон", - пообіцяв Олександр Усик.

За словами Усика, він має велику вдячність до хлопців, які захищають Україну.

"Коли я з ними спілкуюсь телефоном, я бачу їхні обличчя, бачу їхню посмішку, бачу їхні емоції, коли вони кричать: «Так, перемога!» Це їх теж частина. Знаєте, коли я боксую, то виграє вся моя країна, всі ті, хто за мене вболіває", - сказав український чемпіон.

Бій Усик - Ф'юрі 

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії. 

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів. 

За новими домовленостями, українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.

Відео
Україна
Бокс
Олександр Усик
Війна з Росією
Читайте також:
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
14 листопада, 2023 вiвторок
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
23:26
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада
23:19
Ексклюзив
Роман Костенко
Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
22:57
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів
22:45
митниця, митник
Зашкодить забезпеченню ЗСУ: волонтери звернулися до Зеленського щодо змін у ввезенні гуманітарки
22:32
Андрій Єрмак
Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили
22:27
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови
22:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
21:58
Су-25
Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
21:50
Чорне море, Крим
Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму
21:27
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
21:26
ДСНС
У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
21:08
Червоний Хрест
Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
17:36
ЗСУ
Кремінь: з початку року не надійшло жодної скарги на порушення закону про мову в ЗСУ
17:31
Бахмут
Росіяни намагаються перехопити ініціативу на півночі та півдні від Бахмута, - Сирський
17:20
Лучано Спаллетті
Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною
17:16
Сергій Пашинський
Крапка у "справі Майдану" буде поставлена, коли ми побачимо на лаві підсудних Януковича, - свідок
17:16
зерно, зернова угода
Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів
16:55
Пресреліз
Логотипи телеканалу Еспресо за 10 років
Просто Е: телеканал Еспресо змінив логотип
16:50
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV