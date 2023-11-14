Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє International Boxing News.

За даними видання, Усик та Ф'юрі вже підписали контракт на поєдинок. Українець та британець зустрінуться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Очікується, що цього тижня про бій буде оголошено офіційно.

Бій Усик - Ф'юрі

Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

Тайсон Ф'юрі перед поєдинком проти Френсіса Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного бою із Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Він побував у нокдауні та переміг бійця змішаних єдиноборств з Франції роздільним рішенням суддів.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.