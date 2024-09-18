"Ми все бачимо": у Польщі звернулися до мародерів у постраждалих від повені районах
В Генеральному штабі Польщі звернулися до мародерів, які працюють в місцях масштабної повені, та заявили, що ніч і відсутність світла - не їхні союзники
Про це написав Генштаб Польщі в Х.
"Немає людей, яких не можна побачити нічним баченням. Немає таких живих істот, яких не можна було б виявити тепловізором", - написали військові.
Зазначають, що військова поліція спільно з поліціянтами та бійцями оперативних сил проводять інтенсивні профілактичні дії в районах повені.
"Спільне патрулювання, оснащене нічним баченням і тепловізором, подбає про те, щоб кожен ваш рух був миттєво виявлений, а наслідки були неминучими. Ніч і відсутність електрики не є вашими союзниками, і не дадуть жодної переваги. Ми все бачимо", - наголосили військові.
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