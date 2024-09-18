"Ми все бачимо": у Польщі звернулися до мародерів у постраждалих від повені районах

Про це написав Генштаб Польщі в Х.

"Немає людей, яких не можна побачити нічним баченням. Немає таких живих істот, яких не можна було б виявити тепловізором", - написали військові.

Зазначають, що військова поліція спільно з поліціянтами та бійцями оперативних сил проводять інтенсивні профілактичні дії в районах повені.

"Спільне патрулювання, оснащене нічним баченням і тепловізором, подбає про те, щоб кожен ваш рух був миттєво виявлений, а наслідки були неминучими. Ніч і відсутність електрики не є вашими союзниками, і не дадуть жодної переваги. Ми все бачимо", - наголосили військові.