У Польщі затопило ще одне місто, мер закликав людей евакуюватися

Про це пише RMF24.

За словами мера, вода продовжує ширитися містом, і за деякий час вже буде неможливо проводити евакуацію. Тому Артур Котара закликав мешканців вже виїжджати і, за можливості, запастися спальними мішками або ковдрами.

"Кількість води на вулицях збільшується. Автомобілі більше не будуть в'їжджати - за винятком військової або пожежної техніки», - сказав мер.

Він також зазначив, що лише близько 20 людей вирішили поїхати до пунктів евакуації. Водночас у місті Левін-Бжеський проживає близько 6 000 мешканців.

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Про шторм "Борис" у Центральній Європі

У Центральній Європі кілька днів вирує негода. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями.

Унаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд 16 вересня оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.