"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки

Про це він написав у X.

"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою", - сказав Зеленський.

Президент України вважає, що було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки Байдена у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії", - підсумував він.