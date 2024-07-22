"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки
Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову президента США Джо Байдена від походу на повторні вибори
Про це він написав у X.
"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою", - сказав Зеленський.
Президент України вважає, що було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки Байдена у відповідь на складні часи.
"І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії", - підсумував він.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
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