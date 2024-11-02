"Ми знаємо де ти живеш і працюєш": перед 2-им туром виборів президента звичайні громадяни, журналісти та громадські діячі Молдови отримали дзвінки з погрозами
Напередодні проведення другого туру виборів президента Республіки Молдова громадянам країни почали надходити дзвінки з іноземних та молдавських номерів провокаційного змісту
Про це розповіли кишинівський телеканал TV8 та видання NewsMaker.
Хвиля залякування почалася з вечора 1 листопада.
Аноніми, зокрема, вимагали голосувати 3 листопада за певного кандидата. Інакше виборцям погрожували опублікувати їхні особисті дані і навіть смертю. Дзвінки надійшли також деяким журналістам та громадським діячам країни.
З реакцією виступив прем'єрміністр Дорін Речан. Він повідомив, що усі ці повідомлення є актами залякування та провокації.
"Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримали анонімні телефонні погрози вбивством. Загрози отримали журналісти, відомі особи та звичайні громадяни. Ці акти залякування мають одну мету — посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", - наводить слова молдавського прем'єра TV8.
Читайте також: Cine e cine або хто є хто на президентських виборах у Молдові
"Я запевняю вас, що державні структури забезпечать порядок та захист громадян. Ми єдині і ми сильні. Молдова постоїть за себе! Впевнено йдемо на вибори!", - звернувся прем'єр-міністр до виборців.
"Люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де говорить не справжня людина, а голосовий робот, створений з використанням штучного інтелекту та імітуючий голос відомої людини. Закликаємо громадян до спокою та гарантуємо, що вони у безпеці. Ми інформуємо, що це нова форма атаки , спрямована на залякування преси та публічних людей шляхом створення тиску та паніки", - пояснили в поліції Молдови.
У відомстві уточнили, що ті, хто отримав загрозливі дзвінки, мають негайно припинити спілкування та зв'язатися з поліцією для реєстрації таких випадків.
За інформацією NewsMaker, голосовий робот нібито вимагав голосувати за чинну главу держави Маю Санду, наголосило видання 2 листопада.
"Ми знаємо, де ти живеш, знаємо, в якій редакції працюєш, ми можемо вбити тебе. Зроби вибір на користь Маї Санду та збережи своє життя", - таке повідомлення отримала кореспондентка NewsMaker Дар'я Слободчикова.
- У неділю, 3 листопада, у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зустрінуться проєвропейська Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло.
- Актуальне
- Важливе