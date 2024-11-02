"Ми знаємо де ти живеш і працюєш": перед 2-им туром виборів президента звичайні громадяни, журналісти та громадські діячі Молдови отримали дзвінки з погрозами

Про це розповіли кишинівський телеканал TV8 та видання NewsMaker.

Хвиля залякування почалася з вечора 1 листопада.

Аноніми, зокрема, вимагали голосувати 3 листопада за певного кандидата. Інакше виборцям погрожували опублікувати їхні особисті дані і навіть смертю. Дзвінки надійшли також деяким журналістам та громадським діячам країни.

З реакцією виступив прем'єрміністр Дорін Речан. Він повідомив, що усі ці повідомлення є актами залякування та провокації.

"Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримали анонімні телефонні погрози вбивством. Загрози отримали журналісти, відомі особи та звичайні громадяни. Ці акти залякування мають одну мету — посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", - наводить слова молдавського прем'єра TV8.

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"Я запевняю вас, що державні структури забезпечать порядок та захист громадян. Ми єдині і ми сильні. Молдова постоїть за себе! Впевнено йдемо на вибори!", - звернувся прем'єр-міністр до виборців.

"Люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де говорить не справжня людина, а голосовий робот, створений з використанням штучного інтелекту та імітуючий голос відомої людини. Закликаємо громадян до спокою та гарантуємо, що вони у безпеці. Ми інформуємо, що це нова форма атаки , спрямована на залякування преси та публічних людей шляхом створення тиску та паніки", - пояснили в поліції Молдови.

У відомстві уточнили, що ті, хто отримав загрозливі дзвінки, мають негайно припинити спілкування та зв'язатися з поліцією для реєстрації таких випадків.

За інформацією NewsMaker, голосовий робот нібито вимагав голосувати за чинну главу держави Маю Санду, наголосило видання 2 листопада.

"Ми знаємо, де ти живеш, знаємо, в якій редакції працюєш, ми можемо вбити тебе. Зроби вибір на користь Маї Санду та збережи своє життя", - таке повідомлення отримала кореспондентка NewsMaker Дар'я Слободчикова.