Microsoft: Китай використовуватиме ШІ, щоб зірвати вибори в США, Південній Кореї та Індії
Китай спробує зірвати вибори в США, Південній Кореї та Індії за допомогою контенту, створеного штучним інтелектом
Про це попереджає Microsoft, пише Guardian.
Зазначається, що компанія очікує, що підтримувані державою китайські кіберугруповання будуть націлені на резонансні вибори у 2024 році, залучивши також Північну Корею.
"Оскільки населення Індії, Південної Кореї та Сполучених Штатів йде на виборчі дільниці, ми, ймовірно, побачимо китайських кіберакторів і акторів впливу, а також певною мірою північнокорейських кіберакторів, які будуть працювати над націлюванням на ці вибори", - йдеться у звіті.
Microsoft заявила, що "як мінімум" Китай створюватиме та поширюватиме через соціальні мережі контент, створений штучним інтелектом, який "піде на користь їхнім позиціям на цих резонансних виборах".
Китай вже намагався провести кампанію з дезінформації за допомогою ШІ під час президентських виборів у Тайвані в січні, пише Microsoft.
- Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова заявила, що під час виборів у кількох країнах Євросоюзу фіксувалися дипфейки. Це викликає занепокоєння щодо загрози потенційного втручання штучного інтелекту у виборчий процес.
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