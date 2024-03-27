В Єврокомісії попередили про загрозу дипфейків на тлі виборів у країнах ЄС

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

"Створення дипфейку за допомогою штучного інтелекту займає 30 хвилин. Ми бачили це на кількох виборах у країнах-членах ЄС. У нас немає даних, аби оцінити, чи вплинуло це радикально на результати голосування. Але якщо це буде використовуватися масово, ми можемо забути про вільні та чесні вибори", - зазначила віцепрезидентка Єврокомісії.

Єврокомісія напередодні оприлюднила рекомендації щодо того, як великі технологічні платформи, які підпадають під правила ЄС щодо цифрового контенту, повинні захищати вибори від онлайн-ризиків.

"Ми підштовхуємо цифрових гравців, платформи, на яких можуть з'являтися дипфейки, до того, щоб вони або позначали їх, або видаляли. Чим ближче до дня виборів, тим більше ми виступаємо за те, щоб вони видалялися", - наголосила Юрова.

Під час візиту до США з метою обговорити з представниками адміністрації президента Байдена ризики, пов'язані з втручанням у вибори, Юрова сказала, що звернулася до всіх європейських політичних партій, а через них і до національних політичних партій країн ЄС, із проханням утриматися від використання штучного інтелекту або дипфейків у передвиборчих матеріалах.

Відповідно до прийнятого в ЄС Закону про цифрові послуги, визначені платформи з понад 45 млн активних користувачів, серед яких Facebook, Instagram, TikTok і Google Search, зобов'язані зменшити ризики, пов'язані з виборами. Невиконання цих зобов'язань може призвести до штрафів у розмірі до 6% від їхнього річного доходу.

Як пише видання, ЄС також встановлює конкретні заходи для уникнення ризику дезінформації внаслідок використання генеративного ШІ, зокрема, шляхом чіткого маркування дипфейків. Ці керівні принципи є спробою спрямувати зусилля великих технологічних платформ на зменшення впливу на вибори таких онлайн-ризиків, як дезінформація, іноземні маніпулятивні кампанії та фейкові зображення, створені за допомогою штучного інтелекту.

Віцепрезидентка Єврокомісії зазначила, що ЄС уважно стежитиме за результатами президентських виборів у США, запланованих на листопад. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому, Юрова сподівається, він побачить, що війна РФ проти України має ширші наслідки, в тому числі для демократій в усьому світі.

"Я сподіваюся, якщо Трамп стане президентом, він побачить, що війна в Україні - це не просто війна Росії проти України, двох країн на сході Європи, а що це російська агресія проти демократії і президент Росії Владімір Путін не повинен виграти", - зазначила вона.