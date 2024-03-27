ЄС попросив у великих технологічних компаніях допомогти із безпекою на майбутніх виборах
Європейський Союз звертався до великих технологічних компаній з проханням допомогти із безпекою на майбутніх виборах на тлі побоювань щодо дезінформації та хакерських атак
Про це пише Politico.
Зазначається, що такі платформи, як Facebook, X, YouTube і TikTok, повинні будуть посилити свої зусилля для боротьби з дезінформацією перед виборами у ЄС відповідно до нового закону про модерацію контенту - Закону про цифрові послуги (DSA).
Компанії можуть зіткнутися зі штрафом у розмірі до 6% їх річного глобального доходу, якщо вони не дотримуються закону.
"Ми знаємо, що цей виборчий період, який відкривається в Європейському Союзі, буде підданий або гібридним атакам, або іноземному втручанню всіх видів", - заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Загалом платформи попросили забезпечити чітке маркування політичної реклами та дипфейків штучного інтелекту. Вони також повинні створити спеціалізовані команди з достатніми ресурсами для моніторингу потенційних загроз і наративів, що зростають у деяких із 27 країн ЄС.
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