Міністр оборони Німеччини Пісторіус буде "воювати" за збільшення витрат на оборону, бо бачить реальну загрозу з боку Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагає збільшення видатків на оборону у вже погодженому бюджеті на 2025 рік, з огляду на "надто реальну загрозу з боку Росії"
Про це він заявив у інтерв'ю Tagesspiegel.
Пісторіус вважає, що за теперішніх геополітичних обставин збільшення видатків на оборону на 1,25 млрд євро в погодженому бюджеті це недостатні інвестиції.
"Я продовжую виступати за те, щоб Бундесвер отримав гроші, необхідні з огляду на надто реальну загрозу з боку Росії. Наступна можливість для цього — це парламентська процедура", — наголосив міністр.
На його думку, у федеральному уряді потрібна ще одна "фундаментальна дискусія" щодо того, як гарантувати безпеку ФРН.
"Я не був задоволений результатом перед рішенням уряду, і, ясна річ, я не задоволений ним зараз", – сказав він.
Під час обговорень в уряді Пісторіус наполягав, що видатки на його сферу потрібно збільшити на 6,7 млрд, а не 1,25 млрд від поточних 52 млрд.
Міністр не поділяє думку міністра фінансів Крістіана Лінднера, що Німеччина повернулася до нормальної фінансової політики після пандемії коронавірусу, особливо щодо військових потреб і України. Пісторіус вважає, що Німеччині варто брати на себе ще більшу військову роль у Європі як найбільшій європейській економіці.
"Ми маємо справу не з вигаданою загрозою, ілюзією чи антиутопією…Ситуація загрози справжня… Небезпека не стає меншою, якщо ви її ігноруєте – вона стає більшою", - прокоментував він загрозу з боку РФ.
Він підкреслює, що за таких умов важливо добре озброїтися, щоб це стало стримуючим фактором і ніхто навіть не наважився напасти на Німеччину. До того ж союзники по НАТО очікують від Берліна, що він відіграватиме більшу роль у гарантуванні спільної безпеки.
"Якщо Дональд Трамп стане президентом США, баланс сил у НАТО ймовірно зміниться ще швидше... Якщо ми не знайдемо рішення, як відобразити всі ці обставини у бюджеті, то це доведеться робити наступному уряду", – наголосив він.
- У 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.
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