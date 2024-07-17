Німеччина у 2025 році може вдвічі скоротити військову допомогу Україні, - Reuters
У 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році
Про це пише Reuters.
За даними видання, Німеччина сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок 50 мільярдів доларів, отриманих із прибутків від заморожених активів РФ, які країни Великої сімки погодились виділити Україні.
Попри скорочення військової допомоги Україні, Німеччина виконає цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП у 2025 році, що становитиме 75,3 мільярда євро, кажуть у виданні.
Зазначається, що бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.
- Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.
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