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Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц вийшов з уряду і каже про необхідність дострокових виборів

9 червня, 2024 неділя
22:23
Світ Бенні Ганц

Ізраїльський міністр військового кабінету Бенні Ганц оголосив про вихід своєї партії "Національна єдність" з уряду. Водночас він закликав до дострокових виборів у країні

Зміст

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Нетаньягу заважає нам рухатися вперед до справжньої перемоги. Доленосні стратегічні рішення сприймаються нерішуче і зволікають через політичні міркування", - заявив Ганц.

Війна триватиме роками, сказав Ганц, звернувшись до ізраїльтян, що Нетаньягу "не обіцятиме вам швидкої та легкої перемоги. Ви заслуговуєте на більше, ніж порожні обіцянки. Але Ізраїль повинен досягти справжньої перемоги".

Крім цього, Ганц закликав провести дострокові вибори, попросивши Нетаньяху призначити узгоджену дату їх проведення.

  • Раніше повідомлялося, що Ганс мав оголосити про вихід своєї партії "Національна єдність" з уряду ще 8 червня.
Теги:
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
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