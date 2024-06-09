Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц вийшов з уряду і каже про необхідність дострокових виборів

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"Нетаньягу заважає нам рухатися вперед до справжньої перемоги. Доленосні стратегічні рішення сприймаються нерішуче і зволікають через політичні міркування", - заявив Ганц.

Війна триватиме роками, сказав Ганц, звернувшись до ізраїльтян, що Нетаньягу "не обіцятиме вам швидкої та легкої перемоги. Ви заслуговуєте на більше, ніж порожні обіцянки. Але Ізраїль повинен досягти справжньої перемоги".

Крім цього, Ганц закликав провести дострокові вибори, попросивши Нетаньяху призначити узгоджену дату їх проведення.