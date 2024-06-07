Ультиматум для Нетаньягу: міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосить про вихід з уряду

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у виданні, це означатиме, що він виконує ультиматум, який поставив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу минулого місяця, з вимогою дотримуватися узгодженого бачення конфлікту в Газі, яке включало б визначення того, хто керуватиме територією в разі поразки ХАМАСу.

Водночас уряд не прийняв і навіть не обговорював висунуті ним вимоги, тому очікується, що Ганц виконає ультиматум.

Натомість уряд США намагався переконати Ганца відкласти свій запланований відхід на тлі зусиль, спрямованих на досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС.