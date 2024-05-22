Міністра оборони Італії знову госпіталізували: причина
Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували під час засідання Вищої ради оборони. У посадовця знову виявили болі у грудях
Про це повідомляє Rai News.
Зазначається, що міністра госпіталізували у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі, де Крозетто перебував після попереднього ушпиталення.
Наразі немає жодних деталей від міністерства оборони Італії та персоналу лікарні, але, судячи з того, що з’ясувалося, схоже, що Крозетто знову турбували сильні болі у грудях.
- У ніч на 13 лютого було терміново ушпиталено Гвідо Крозетто. Лікарі підозрюють у нього перикардит.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.86Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе