Міністра оборони Італії знову госпіталізували: причина

Про це повідомляє Rai News.

Зазначається, що міністра госпіталізували у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі, де Крозетто перебував після попереднього ушпиталення.

Наразі немає жодних деталей від міністерства оборони Італії та персоналу лікарні, але, судячи з того, що з’ясувалося, схоже, що Крозетто знову турбували сильні болі у грудях.