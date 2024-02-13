Очільника міноборони Італії госпіталізували: стала відома причина

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Згідно з повідомленням оборонного відомства Італії, після болю, який тривав з учорашнього ранку, Крозетто самостійно прийшов до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильним болем у грудях.

Після цього його було негайно обстежено та проведено коронарографію. Наразі офіційної інформації про діагноз не повідомляється, але джерела в лікарні припускають, що це міг бути перикардит.