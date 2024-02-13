Очільника міноборони Італії госпіталізували: стала відома причина
У ніч на 13 лютого було терміново ушпиталено міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Лікарі підозрюють у нього перикардит
Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.
Згідно з повідомленням оборонного відомства Італії, після болю, який тривав з учорашнього ранку, Крозетто самостійно прийшов до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильним болем у грудях.
Після цього його було негайно обстежено та проведено коронарографію. Наразі офіційної інформації про діагноз не повідомляється, але джерела в лікарні припускають, що це міг бути перикардит.
- 12 лютого міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя на засідання "Рамштайн" через другу госпіталізацію.
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