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Госпіталізація Остіна: очільник Пентагона скасував поїздку до Брюсселя на засідання Рамштайн

12 лютого, 2024 понедiлок
23:16
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США скасував поїздку до Брюсселя на засідання Рамштайн через другу госпіталізацію

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

Зазначається, що 11 лютого Остіна доставили до військово-медичного центру Волтера Ріда через "симптоми, які вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром".

Вже 12 лютого він пройшов нехірургічну процедуру під загальним наркозом в рамках лікування, повідомили в лікарні.

"Міністр Остін не поїде до Брюсселя цього тижня, як було заплановано», — заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Патрік Райдер.

У Пентагоні заявили, що засідання Рамштайну пройде в онлайн форматі.

"Хоча міністр Остін зараз має намір брати участь у віртуальному засіданні Рамштайну, все буде залежати від стану його здоров’я", - сказав прессекретар.

Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс, проте лікарі прогнозують, що очільник Пентагону зможе відновити свої обов'язки 13 лютого.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив у понеділок, що президент США Джо Байден не хвилюється щодо того, чи зможе Остін служити після останньої госпіталізації.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Уже 29 січня після майже місячної відсутності через рак простати до роботи в Пентагоні повернувся міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теги:
Здоров'я
Пентагон
США
Ллойд Остін
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