У Пентагоні розповіли про стан Остіна: "Одужує та проходить фізіотерапію"

Про це на брифінгу розповів представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За його словами, йому поки що нічого сказати про повернення Остіна до будівлі Пентагону.

Райдер зазначив, що глава відомства продовжує відновлюватися вдома.

"Добре одужує. Як я підкреслив минулого тижня, частиною його догляду вдома, як і раніше, є фізіотерапія. Але знову ж таки, ми триматимемо вас в курсі дати його повернення до Пентагона", - прокоментував речник Пентагону стан міністра оборони.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.