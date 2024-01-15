Очільника Пентагона Остіна виписали з лікарні
Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, глава Пентагона одужує та певний працюватиме віддалено
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.
"Міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку", - йдеться у повідомленні.
Лікарі глави Пентагону також зазначили, що Ллойд Остін "добре прогресував" під час усього свого перебування у госпіталі, його сили відновлюються.
"Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалих болей у ногах", - зазначають лікарі.
Ллойду остіну призначили планову фізіотерапію та регулярні спостереження. Очікується, що він повністю одужає.
"Рак передміхурової залози міністра Остіна було вилікувано рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Він не планує подальшого лікування свого раку, окрім регулярного спостереження після простатектомії", - йдеться у заяві лікарів Остіна.
-
6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
-
7 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.
-
8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували.
-
9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.
-
11 січня стало відомо, що Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.
-
Президент США Джо Байден у п’ятницю, 12 січня, заявив, що міністр оборони Ллойд Остін зробив помилку, коли не повідомив йому про свою госпіталізацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе