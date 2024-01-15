Очільника Пентагона Остіна виписали з лікарні

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.

"Міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Лікарі глави Пентагону також зазначили, що Ллойд Остін "добре прогресував" під час усього свого перебування у госпіталі, його сили відновлюються.

"Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалих болей у ногах", - зазначають лікарі.

Ллойду остіну призначили планову фізіотерапію та регулярні спостереження. Очікується, що він повністю одужає.

"Рак передміхурової залози міністра Остіна було вилікувано рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Він не планує подальшого лікування свого раку, окрім регулярного спостереження після простатектомії", - йдеться у заяві лікарів Остіна.