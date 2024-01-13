Остін зробив помилку, коли не повідомив про свою госпіталізацію, - Байден

Про це пише CNN.

Водночас Байден наголосив, що все ще довіряє Остіну, а міністр оборони продовжує брати участь в ухваленні військових рішень.

Журналісти під час розмови з Байденом запитали у нього, чи було помилкою те, що Остін не сказав йому про свій стан.

"Так", - відповів президент США. Але на запитання, чи він досі довіряє Остіну, президент відповів: "Так".