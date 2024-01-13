Остін зробив помилку, коли не повідомив про свою госпіталізацію, - Байден
Президент США Джо Байден у п’ятницю, 12 січня, заявив, що міністр оборони Ллойд Остін зробив помилку, коли не повідомив йому про свою госпіталізацію
Про це пише CNN.
Водночас Байден наголосив, що все ще довіряє Остіну, а міністр оборони продовжує брати участь в ухваленні військових рішень.
Журналісти під час розмови з Байденом запитали у нього, чи було помилкою те, що Остін не сказав йому про свій стан.
"Так", - відповів президент США. Але на запитання, чи він досі довіряє Остіну, президент відповів: "Так".
- Повідомлялося, що Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
- Згодом він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону
- Напередодні Байден заявив, що не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували.
- 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.
- Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.
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