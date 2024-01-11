Остін досі у лікарні, але виконує функції міністра дистанційно, - речник Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно
Про це йдеться в повідомленні речника Пентагону, пише Укрінформ.
"Наразі міністр Остін продовжує перебувати у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він у гарному стані", - зазначається в повідомленні.
При цьому зауважується, що міністр оборони підтримує контакти з командним складом та має повний доступ до засобів безпечного зв’язку. Він продовжує стежити за поточними операціями міністерства оборони по всьому світу, підкреслили в Пентагоні.
"Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні",- додали в оборонному відомстві США.
- Повідомлялося, що Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
- Згодом він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону
- Напередодні Байден заявив, що не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували.
- 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.
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