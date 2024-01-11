Остін досі у лікарні, але виконує функції міністра дистанційно, - речник Пентагону

Про це йдеться в повідомленні речника Пентагону, пише Укрінформ.

"Наразі міністр Остін продовжує перебувати у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він у гарному стані", - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що міністр оборони підтримує контакти з командним складом та має повний доступ до засобів безпечного зв’язку. Він продовжує стежити за поточними операціями міністерства оборони по всьому світу, підкреслили в Пентагоні.

"Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні",- додали в оборонному відомстві США.