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Остін досі у лікарні, але виконує функції міністра дистанційно, - речник Пентагону

11 січня, 2024 четвер
03:59
Світ міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно

Про це йдеться в повідомленні речника Пентагону, пише Укрінформ.

"Наразі міністр Остін продовжує перебувати у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він у гарному стані", - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що міністр оборони підтримує контакти з командним складом та має повний доступ до засобів безпечного зв’язку. Він продовжує стежити за поточними операціями міністерства оборони по всьому світу, підкреслили в Пентагоні.

"Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні",- додали в оборонному відомстві США.

  • Повідомлялося, що Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
  • Згодом він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону
  • Напередодні Байден заявив, що не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували.
  • 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Медицина
США
Ллойд Остін
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