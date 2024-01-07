"З нетерпінням чекаю повернення до Пентагону": Остін розповів про стан здоров'я після госпіталізації

Про це йдеться у заяві міністра на сайті Пентагону.

"Я хочу подякувати чудовим лікарям і медперсоналу Walter Reed за виняткову турботу, яку вони надали мені та за особисте тепло, яке вони проявили до моєї сім'ї. Я також вдячний колегам і друзям за їхню підтримку та побажання. Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю на повернення до Пентагону", - наголосив Остін.

Американський міністр оборони також визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.

Проте він наголосив, що це була його медична процедура, і він бере повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення інформації.