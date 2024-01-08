Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією

Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією

8 січня, 2024 понедiлок
21:48
Світ міністр оборони США Ллойд Остін

Президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували

Про це повідомляє Голос Америки.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Провідні республіканці, включаючи попереднього президента США Дональда Трампа закликали звільнити Остіна з посади.

"Остіна слід звільнити за неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків. Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса не мав поняття про те, де він був або міг бути", — написав Трамп у Truth Social.

Конгресвумен від Республіканської партії Еліз Стефанік також закликала звільнити Остіна з посади, зазначивши в заяві: "Повинна бути повна відповідальність, починаючи з негайної відставки міністра Остіна та тих, хто брехав за нього, і розслідування Конгресом цього небезпечного невиконання обов’язків".

Госпіталізація Остіна трималася в набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше, в тому числі від його заступника в Пентагоні. Обов’язки вимагають від нього бути доступним у будь-який момент для реагування на військову кризу чи кризу національної безпеки.

Кірбі сказав, що Байден і Остін спілкувалися цими днями і  додав, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації.

"Ми проведемо невідкладну оцінку", — сказав Кірбі, і зауважив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформацію.

Джо Байден
США
Ллойд Остін
Джон Кірбі
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
конгрес США
7 січня, 2024 неділя
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
7 січня, 2024 неділя
Росія планує у 2024 році здійснити 7 пусків міжконтинентальних балістичних ракет
Київ
-14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
21:37
Президент Володимир Зеленський (ліворуч на першому плані) та новий мінстр оборони Рустем Умеров
Єрмак, Буданов і Умєров та інші: Зеленський утворив делегацію України для перемовин щодо гарантій безпеки
21:22
Франція
Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чинники, які визначатимуть ситуацію на лінії фронту у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
20:52
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
20:37
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 33 ворожі штурми та вразили 2 склади боєприпасів росіян, - Генштаб
20:30
Ексклюзив
Микола Княжицький
Зеленський бачить пріоритетом виборців, а не військових: нардеп Княжицький про підхід президента до закону про мобілізацію
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Уникнути Орбана
20:04
житло для переселенців, Самбір
В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
20:02
лікування
В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С
20:00
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма
19:40
Роман Нейтер, фото з особистого архіву
Хто та за скільки може стати власником землі в Україні та чи можна на цьому заробити?
19:30
Ексклюзив
акція у Варшаві
У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
19:30
Огляд
переможні новини
Переможні новини 684-го дня війни: ГУР отримало секретну інформацію про ВПК окупантів, легендарною "Богданою" ЗСУ знищили техніку окупантів 
19:23
Мобілізація, повістки
Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
19:20
Blue Origin створить для NASA модуль для доставки людей на Місяць
США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць
19:09
Франц Бекенбауер
Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
18:56
OPINION
Віталій Портников
Російському режиму Кіркорови та Лоліти вже непотрібні. Колонка Віталія Портникова
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:35
фейк
Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:26
"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV