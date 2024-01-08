Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією
Президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували
Про це повідомляє Голос Америки.
"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Провідні республіканці, включаючи попереднього президента США Дональда Трампа закликали звільнити Остіна з посади.
"Остіна слід звільнити за неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків. Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса не мав поняття про те, де він був або міг бути", — написав Трамп у Truth Social.
Конгресвумен від Республіканської партії Еліз Стефанік також закликала звільнити Остіна з посади, зазначивши в заяві: "Повинна бути повна відповідальність, починаючи з негайної відставки міністра Остіна та тих, хто брехав за нього, і розслідування Конгресом цього небезпечного невиконання обов’язків".
Госпіталізація Остіна трималася в набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше, в тому числі від його заступника в Пентагоні. Обов’язки вимагають від нього бути доступним у будь-який момент для реагування на військову кризу чи кризу національної безпеки.
Кірбі сказав, що Байден і Остін спілкувалися цими днями і додав, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації.
"Ми проведемо невідкладну оцінку", — сказав Кірбі, і зауважив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформацію.
- Повідомлялося, що Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
- Згодом він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону
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