Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією

Про це повідомляє Голос Америки.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Провідні республіканці, включаючи попереднього президента США Дональда Трампа закликали звільнити Остіна з посади.

"Остіна слід звільнити за неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків. Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включаючи його боса не мав поняття про те, де він був або міг бути", — написав Трамп у Truth Social.

Конгресвумен від Республіканської партії Еліз Стефанік також закликала звільнити Остіна з посади, зазначивши в заяві: "Повинна бути повна відповідальність, починаючи з негайної відставки міністра Остіна та тих, хто брехав за нього, і розслідування Конгресом цього небезпечного невиконання обов’язків".

Госпіталізація Остіна трималася в набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше, в тому числі від його заступника в Пентагоні. Обов’язки вимагають від нього бути доступним у будь-який момент для реагування на військову кризу чи кризу національної безпеки.

Кірбі сказав, що Байден і Остін спілкувалися цими днями і додав, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації.

"Ми проведемо невідкладну оцінку", — сказав Кірбі, і зауважив, що Білий дім розгляне відповідність цього випадку правилам розкриття інформацію.