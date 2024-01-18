Остін планує долучитися онлайн до засідання "Рамштайну", - Пентагон

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Засідання Контактної групи з питань оборони України, вочевидь, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому", - сказав представник оборонного відомства.

Райдер уточнив, що це стало однією з причин, чому наступне засідання відбуватиметься у віртуальному режимі.

Речник Пентагону також поінформував, що Остін продовжує отримувати фізіотерапію в домашніх умовах та в найближчій перспективі не має у своєму графіку робочих поїздок.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 17 засідань. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 22 листопада 2023 року у віртуальному форматі.

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін ще 1 січня потрапив до лікарні. 7 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

11 січня стало відомо, що Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

15 січня міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, глава Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.