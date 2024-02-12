Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Міністра оборони США Остіна знову госпіталізували: яка причина

Міністра оборони США Остіна знову госпіталізували: яка причина

12 лютого, 2024 понедiлок
00:38
Світ

У Пентагоні заявили, що міністра оборони Сполучених Штатів знову госпіталізували через "симптоми, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром"

Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

Зазначається, що Остіна доставили до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром.

"Наразі міністр продовжує виконувати свої посадові функції та обов'язки. Заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно. Міністр Остін поїхав до лікарні з несекретними й секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків", - додали у повідомленні.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Уже 29 січня після майже місячної відсутності через рак простати до роботи в Пентагоні повернувся міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теги:
Суспільство
Здоров'я
Пентагон
США
Ллойд Остін
Читайте також:
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
військовий квиток, мобілізація
11 лютого, 2024 неділя
Треба зрозуміти, чому люди бояться йти в армію, - військовий експерт Селезньов про мобілізацію
Каталін Новак оголошує про відставку з посади президентки Угорщини
10 лютого, 2024 субота
Президентка Угорщини Новак подала у відставку у зв'язку з педофільським скандалом
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 лютого
01:00
Оновлено
ЗСУ. ППО
Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети: у Павлограді перебої зі світлом, водою й теплом
00:06
Бердянськ
В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія
2024, неділя
11 лютого
23:36
Прапор США
США вдарили по безпілотниках і протикорабельних ракетах хуситів у Ємені
23:12
Оновлено
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами під час бойових дій в Україні. Маск відреагував
22:50
Ексклюзив
Польські вояки
Польща свідома того, що РФ може напасти, - дипломат Дещиця про тривожні сигнали від Путіна 
22:32
Сенат США
Сенат США провів чергове голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні
22:11
Оновлено
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
У президентських виборах у Фінляндії переміг правоцентрист Олександр Стубб
22:01
Віктор Орбан
Орбан вважає, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Заходом
21:47
Ілюстративне фото
У російському СІЗО помер українець Демченко, якого звинувачували у "шпигунстві"
21:43
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Зеленський собі зробив гірше": генерал Кривонос про сенс оновлення керівництва ЗСУ
21:24
Харківщина
Удар по Харкову 10 лютого: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
21:19
Не дійшли 1 км до кордону: ДПСУ затримала вісьмох порушників на шляху до Молдови
21:05
Олександр Сирський і Олександр Павлюк
"Інших кандидатур навіть не було": Сирський представив нового командувача Сухопутних військ Павлюка
21:04
Ексклюзив
Що Україні вдалося в суді ООН в Гаазі й чого чекати далі. Пояснює представник МЗС Кориневич
20:55
Оновлено
Філіппіни, зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву на Філіппінах зросла до 54
20:43
Ексклюзив
СРСР
Росія використовує історію як зброю, - дослідник Василь Павлов
20:36
Росіяни зібрали на Донеччині 30-кілометровий залізничний потяг
20:23
обстріл, ППО
Зеленський назвав кількість "шахедів", яку збили від початку 2024 року
20:17
Ільхам і Мехрібан Алієви на футбольному матчі
Править уже 20 років: ЦВК Азербайджану дала Алієву 92% на виборах президента
20:16
Рештки "шахеда" у Молдові
У прикордонному районі Молдови знайшли уламки "шахеда"
20:11
Огляд
Як російська агресія змінила військове виробництво у США та Європі. Пояснюємо
20:09
Огляд
пожежа у Пермі
Пожежа у Москві, підрив біля Криму платформи для коригування ударів "шахедами" й атаки безпілотниками: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Українська радянська мова
19:30
Огляд
"Гром-1"
Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню 
19:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
19:21
Давид Арахамія
Верховна Рада не готова на те, щоб ТЦК заарештовували рахунки громадян, - Арахамія
19:09
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Залужний правий у своїх вимогах, але Зеленського також поважають у Вашингтоні, - дипломат Брайза
19:02
навчання з протидії ДРГ
За добу на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ЗСУ відбили 62 атаки ворога на шести напрямках, - Генштаб
18:57
Дитячий табір
Дитячі табори під Полтавою обладнають укриттями
18:56
Ексклюзив
окупанти
У березні-квітні Росія почне новий набір окупантів, - полковник Притула
18:46
Президент Аргентини Хав'єр Мілей і Папа Франциск
В Аргентині канонізували Маму Антулу, яку вважають першою аргентинською феміністкою
18:40
Детективні серіали
Найкращі детективні серіали із захопливим сюжетом
18:40
окупанти крим
Близько 15 тис. непальців воюють на боці РФ у війні проти України, - CNN
18:24
Києво-Печерська лавра
Директор "Києво-Печерської лаври" запропонував обміняти рештки Столипіна на полонених бійців ЗСУ
18:09
OPINION
Олексій Петров
Невже важко створити елементарні умови для поранених у шпиталях?
18:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
За Трампа голосують люди без освіти, - професор Айзенберг
18:00
Інтерв’ю
Євген Глібовицький
Ми воюємо не з путінською Росією, а з набагато складнішими явищами, - Глібовицький
17:49
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Росіяни шукають родичів нового головкома Сирського, аби виставити його в інфопросторі "радянською та російською" людиною
17:44
МВФ
Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, - очільниця МВФ Георгієва
17:37
Ігор Плахута
Новий командувач ТрО Плахута керував "Беркутом" і Внутрішніми військами МВС під час розбирання барикад Євромайдану, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV