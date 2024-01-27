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Білий дім вводить нові правила для міністерств після госпіталізації очільника Пентагону, - ЗМІ

27 січня, 2024 субота
06:57
Світ

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна

Про це інформують The Washington Post та Bloomberg.

Зазначається, що нові процедури, яких мають дотримуватися секретарі Кабінету міністрів, виклав у службовій записці керівник апарату Білого дому Джефф Зенц.

"Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі делегування повноважень або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин",- йдеться у повідомленні.

Раніше керівні принципи в кожному міністерстві та відомстві відрізнялися через різні закони, нормативні акти та розпорядження. Однак зараз всі установи отримали набір стандартних протоколів, які вони мають дотримуватися в разі виникнення подібних ситуацій.

Так, члени уряду відтепер зобов'язані повідомляти Управління у справах уряду і голову адміністрації Білого дому, якщо вони готуються до госпіталізації або медичної процедури, що вимагає загальної анестезії.

Також повідомляти потрібно про подорожі в райони з обмеженим доступом до зв'язку чи взагалі без нього.

Старші співробітники, які будуть заміщати секретарів уряду під час хвороби або відпустки, зобов'язані підтримувати зв'язок зі своїми колегами у Білому домі, а лідери повинні будуть письмово документувати кожен випадок передачі або повернення повноважень до лідера Кабінету міністрів.

"Завдяки цьому процесу ми переконаємося, що усі відомства мають набір стандартних протоколів, яких вони повинні дотримуватися у разі делегування повноважень", – наголосив керівник апарату Білого дому.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

Теги:
Здоров'я
Медицина
США
Ллойд Остін
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