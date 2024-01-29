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Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні після лікування

29 січня, 2024 понедiлок
22:28
Світ

29 січня після майже місячної відсутності через рак простати до роботи в Пентагоні повернувся міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Про це повідомляє "Голос Америки".

"У цей важливий час я радий повернутися в Пентагон. Я почуваюся добре і добре відновлююся, але все ще відновлююся, і я ціную всі добрі побажання, які я отримав до цього часу", - сказав Остін на початку зустрічі з генсеком НАТО.

Після зустрічі зі Столтенбергом Остін провів засідання команди національної безпеки, де обговорив атаку безпілотника на базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військових і було поранено кілька десятків.

Востаннє він був у Пентагоні 21 грудня. 

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Теги:
Здоров'я
Медицина
США
Ллойд Остін
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