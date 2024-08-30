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"Мир не можна сприймати як належне": Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Угорщину через її спротив військовій допомозі Україні

Марія Науменко
30 серпня, 2024 п'ятниця
18:13
Світ Урсула фон дер Ляєн

У п'ятницю, 30 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Угорщину та її прем'єр-міністра Віктора Орбана через перешкоджання у наданні допомоги Україні

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Під час виступу на конференції з питань безпеки Globsec у Празі, фон дер Ляєн зазначила, що деякі політики в ЄС намагаються звести нанівець зусилля щодо підтримки України, звинувачуючи не агресора, а жертву.

"Деякі політики всередині нашого Союзу, і навіть у цій частині Європи каламутять воду в нашій розмові про Україну. Вони звинувачують у війні не загарбника, а загарбаних; не жагу до влади Путіна, а жагу до свободи України, - наголосила вона. - Тому я хочу запитати в них: Чи будете ви коли-небудь звинувачувати угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи звинуватили б ви коли-небудь чехів у радянських репресіях 1968 року? Відповідь на ці питання дуже чітка: поведінка Кремля тоді була незаконною і жорстокою. І поведінка Кремля є незаконною і жорстокою сьогодні".

У виданні зазначили, що попри те, що Урсула фон дер Ляєн не назвала Орбана на ім'я, європейські лідери вже кілька місяців критикують угорського лідера через його протидію військовій допомозі Україні та проросійські погляди - особливо після того, як у липні він здійснив візит до Москви.

У своїй промові, присвяченій питанням оборони, фон дер Ляєн підкреслила необхідність зміцнення європейської оборони, зазначивши, що Європа повинна мати засоби для захисту себе від будь-яких потенційних загроз.

Вона також закликала до збільшення військового та промислового потенціалу ЄС, підкресливши, що країни Центральної та Східної Європи мають значний потенціал для посилення оборонних зусиль Європи.

  • 7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз уже передав Україні майже 108 млрд євро допомоги.
Теги:
Україна
політика
Єврокомісія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
допомога Україні
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
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