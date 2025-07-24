Між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії: є загиблі й поранені

Про це повідомляють Reuters і CNN.

Зіткнення розпочалися рано вранці в четвер поблизу спірного храму Та Моан Тхом на кордоні між Камбоджею й Таїландом, приблизно за 360 км на схід від столиці Таїланду Бангкока. Обидві країни звинуватили одна одну в розпочатих зіткненнях рано вранці в четвер. Тайська армія запевняє, що камбоджійські солдати відкрили вогонь по військовій базі в північно-східній провінції Сурін. Таїландські військові заявили, що в трьох прикордонних провінціях загинули дев'ять людей, включаючи 8-річного хлопчика.

Натомість Камбоджа звинуватила сусіда в тому, що першим відкрив вогонь саме він.

Один із шести винищувачів F-16, які Таїланд готував розгорнути вздовж спірного кордону, обстріляв Камбоджу та знищив військову ціль, повідомила тайська армія.

"Ми застосували повітряну силу проти військових цілей, як і планувалося", – сказав журналістам заступник речника тайської армії.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що літаки скинули дві бомби на дорогу. Воно "рішуче засудило безрозсудну та жорстоку військову агресію Королівства Таїланд проти суверенітету та територіальної цілісності Камбоджі".

У МЗС Таїланду розповіли, що камбоджійські війська обстріляли з артилерії тайську військову базу в четвер вранці, а також ударили по цивільних районах, включаючи лікарню, що призвело до жертв серед цивільного населення.

"Королівський уряд Таїланду готовий посилити наші заходи самооборони, якщо Камбоджа продовжуватиме свій збройний напад та порушення суверенітету Таїланду", – йдеться в заяві міністерства.

Через що загострився конфлікт

Сутички спалахнули після того, як Таїланд відкликав свого посла в Камбоджі пізно в середу й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

Понад століття Таїланд і Камбоджа оскаржують суверенітет у різних нерозмічених точках вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону. Це призвело до сутичок протягом кількох років і щонайменше десятка смертей, зокрема під час тижневого обміну артилерійськими обстрілами у 2011 році.

Напруженість загострилася у травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, яка переросла у повноцінну дипломатичну кризу й тепер спровокувала збройні зіткнення.