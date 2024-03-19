Молдова оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата за організацію "виборів президента" у Придністров'ї

Про це повідомив очільник МЗС Молдови Міхай Попшой.

За його словами, російського посла Васнєцова викликали до молдовського міністерства і оголосили про це рішення.

"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон ґрата", - заявив голова МЗС Молдови.

У пресслужбі міністерства зазначили, що послу РФ вручили ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.