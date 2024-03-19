Молдова оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата за організацію "виборів президента" у Придністров'ї
У вівторок, 19 березня, МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата через організацію так званих виборів президента РФ на території невизнаного Придністров'я
Про це повідомив очільник МЗС Молдови Міхай Попшой.
За його словами, російського посла Васнєцова викликали до молдовського міністерства і оголосили про це рішення.
"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон ґрата", - заявив голова МЗС Молдови.
У пресслужбі міністерства зазначили, що послу РФ вручили ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.
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