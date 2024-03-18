Французький чиновник поїхав "міжнародним спостерігачем" на "вибори" у РФ: його відсторонили

Про це повідомляє France Bleu Burgundy.

Зазначається, що Сиріл Гоше відвідав РФ на запрошення російської влади. Він погодився стежити за перебігом президентських "виборів" у країні як міжнародний спостерігач.

Представник місцевої влади є членом асоціації під назвою "Французька еміграція в Росії".

Рішення про відсторонення заступника міського голови французького міста ухвалив мер Талана Фабіан Руйне у неділю, 17 березня.

"Ця особиста ініціатива жодним чином не відображає цінності, яких дотримуються всі обрані члени муніципальної ради", - заявив він.

Мер невеликого французького міста додав, що йому нічого невідомо про поїздку свого заступника. За його словами, так звані вибори в Росії відзначаються відсутністю справжніх представників опозиції, і що вони не можуть бути визнані.