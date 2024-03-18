Французький чиновник поїхав "міжнародним спостерігачем" на "вибори" у РФ: його відсторонили
Заступника мера французького міста Талан у регіоні Бургундія Сиріла Гоше відсторонили від виконання обов'язків після того, як він поїхав до Росії "міжнародним спостерігачем" на президентських псевдовиборах
Про це повідомляє France Bleu Burgundy.
Зазначається, що Сиріл Гоше відвідав РФ на запрошення російської влади. Він погодився стежити за перебігом президентських "виборів" у країні як міжнародний спостерігач.
Представник місцевої влади є членом асоціації під назвою "Французька еміграція в Росії".
Рішення про відсторонення заступника міського голови французького міста ухвалив мер Талана Фабіан Руйне у неділю, 17 березня.
"Ця особиста ініціатива жодним чином не відображає цінності, яких дотримуються всі обрані члени муніципальної ради", - заявив він.
Мер невеликого французького міста додав, що йому нічого невідомо про поїздку свого заступника. За його словами, так звані вибори в Росії відзначаються відсутністю справжніх представників опозиції, і що вони не можуть бути визнані.
- Нагадаємо, кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану й Азербайджану.
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