Молдова отримає від Канади кредит для підтримки українських біженців
Канада надасть Молдові близько $92 млн (120 млн канадських доларів) пільгового кредиту, спрямованого на підтримку біженців з України
Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.
"Цією позикою ми виконуємо взяте перед Молдовою зобовʼязання щодо допомоги у прийомі українських біженців. Позика забезпечить важливу фінансову стабільність, поки Молдова втілює амбітну програму реформ і протистоїть постійним зусиллям Росії із дестабілізації її демократії", - пояснила вона.
Водночас у канадському міністерстві закордонних справ додали, держава надасть Молдові суверенну позику на 10 років через Світовий банк.
"Канада рішуче налаштована й надалі допомагати Молдові у підтримці українських біженців та довготерміновому економічному розвитку", - наголосив міністр міжнародного розвитку Ахмед Хуссен.
- 31 липня повідомлялось, що російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію.
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