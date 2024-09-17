Молдова отримає від Канади кредит для підтримки українських біженців

Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

"Цією позикою ми виконуємо взяте перед Молдовою зобовʼязання щодо допомоги у прийомі українських біженців. Позика забезпечить важливу фінансову стабільність, поки Молдова втілює амбітну програму реформ і протистоїть постійним зусиллям Росії із дестабілізації її демократії", - пояснила вона.

Водночас у канадському міністерстві закордонних справ додали, держава надасть Молдові суверенну позику на 10 років через Світовий банк.

"Канада рішуче налаштована й надалі допомагати Молдові у підтримці українських біженців та довготерміновому економічному розвитку", - наголосив міністр міжнародного розвитку Ахмед Хуссен.