Молдова спільно з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року
У п'ятницю, 25 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про приєднання Молдови до зони роумінгу ЄС із 1 січня 2026 року. Раніше, 14 липня, аналогічне рішення було прийнято і стосовно України
Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.
Це означає, що з початку 2026 року громадяни Молдови та України, перебуваючи в країнах Євросоюзу, зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом без додаткових роумінгових платежів, за тарифами своїх національних операторів. Аналогічні умови діятимуть і для громадян ЄС, які відвідуватимуть Молдову чи Україну.
Крім того, угода гарантує, що якість зв’язку залишатиметься на тому ж рівні, що і в країні проживання, а виклики на служби екстреної допомоги будуть безкоштовними.
Рішення щодо Молдови Євросоюз сприятиме її економічній інтеграцієї до внутрішнього ринку ЄС — однією з цілей Угоди про асоціацію, підписаної у 2016 році. Наразі між ЄС і Кишиневом уже діє угода, яка знижує тарифи на роумінг.
Щодо України, ще у 2022 році між ЄС і українськими операторами була підписана добровільна домовленість, яка дозволила абонентам з обох боків користуватися доступними мобільними послугами. Ця домовленість залишається чинною до кінця 2025 року й буде автоматично замінена на нову систему з 2026 року.
- Наприкінці червня українські та європейські оператори попередньо домовилися продовжити до кінця 2025 року Спільну заяву, що дає змогу українцям користуватися роумінгом у ЄС за зниженими тарифами або без доплат.
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