Молдова спільно з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Це означає, що з початку 2026 року громадяни Молдови та України, перебуваючи в країнах Євросоюзу, зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом без додаткових роумінгових платежів, за тарифами своїх національних операторів. Аналогічні умови діятимуть і для громадян ЄС, які відвідуватимуть Молдову чи Україну.

Крім того, угода гарантує, що якість зв’язку залишатиметься на тому ж рівні, що і в країні проживання, а виклики на служби екстреної допомоги будуть безкоштовними.

Рішення щодо Молдови Євросоюз сприятиме її економічній інтеграцієї до внутрішнього ринку ЄС — однією з цілей Угоди про асоціацію, підписаної у 2016 році. Наразі між ЄС і Кишиневом уже діє угода, яка знижує тарифи на роумінг.

Щодо України, ще у 2022 році між ЄС і українськими операторами була підписана добровільна домовленість, яка дозволила абонентам з обох боків користуватися доступними мобільними послугами. Ця домовленість залишається чинною до кінця 2025 року й буде автоматично замінена на нову систему з 2026 року.