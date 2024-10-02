"Може бути два пояснення": політолог Саакян про можливий дзвінок Шольца Путіну

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У такої інформації може бути два пояснення. Перше - це, дійсно, такий дзвінок готується, і це прощупування реакції як зовнішньої, так і внутрішньої. У випадку, якщо зовнішня буде достатньо спокійною, а внутрішня, електоральна ситуація продемонструє, що вона дозволяє Шольцу зателефонувати, він може піти на такий крок. Це може бути прощупування з його боку, його команди. І друга гіпотеза протилежна цьому, що такий дзвінок дійсно також готувався, але є частина команди, яка його саботує і викинула інформацію для того, щоб спеціально зірвати цей дзвінок, бо позиція відновити контакт із Москвою є дражливою і неприйнятною для значної частини навіть всередині самої німецької влади, і зокрема в оточенні Шольца", - сказав він.

Політолог також припустив, чому Шольц може піти на це.

"Єдине, що точно, це диму без вогню не буває і слова, які пролунали в канцелярії Шольца не говорять про те, що це фейкова інформація. Вони не вийшли, не сказали конкретно: "Це фейк, ніяких дзвінків не буде". Вони почали з’їжджати, це говорить про те, що дійсно такі думки як мінімум готувалися. Але те, що до сих пір не надходило запиту до Кремля, до Москви про таку розмову, говорить про те, що це рішення не було прийняте на момент, коли ця інформація викидалася в медіа. Чому Шольц може піти на це: з одного боку може бути позитивне пояснення, що він хоче демонополізувати можливості Орбана і інших представників умовного колективного Заходу спілкуватися з Путіним і потім капіталізувати це і виступати такими собі посередниками і конвертувати це в свої політичні впливи. Це дуже токсична позиція. Шольц може бути готовим взяти на себе цю токсичність і стати комунікатором від великих західних країн з Москвою для того, щоб пощупати, що йому скаже Путін і потім передати це Макрону, Байдену, всім іншим. Ми маємо бути свідомими того, що канали комунікації весь час існують не на рівні перших осіб", - зауважив Олег Саакян.