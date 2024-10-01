Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit
Канцлер Німеччини Олаф Шольц ймовірно планує провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним: їхня остання телефонна розмова відбулася у грудні 2022 року
Про це пише Die Zeit, посилаючись на джерела в урядових колах.
Вказано, що розмова між Шольцом і Путіним може відбутися напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову наразі не надходило.
Остання телефонна розмова між ними пройшла в грудні 2022 року. Видання нагадало, що президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо розмовляли з Путіним у 2022 році.
- Раніше Шольц розповів, як Путін перед повномасштабним вторгненням переконував його, що Україна нібито належить РФ.
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