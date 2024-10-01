Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit

Про це пише Die Zeit, посилаючись на джерела в урядових колах.

Вказано, що розмова між Шольцом і Путіним може відбутися напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову наразі не надходило.

Остання телефонна розмова між ними пройшла в грудні 2022 року. Видання нагадало, що президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо розмовляли з Путіним у 2022 році.